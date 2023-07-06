Лукашенко подписал закон об ужесточении условий деятельности иностранных СМИ

Лукашенко подписал закон, расширяющий основания для запрета деятельности в Беларуси иностранных СМИ и ограничения доступа к интернет-ресурсам.

Документ вступит в силу через 3 месяца. За это время правительству поручено «принять меры по реализации положений настоящего закона".

По закону, в частности, можно будет запрещать деятельность иностранных СМИ за недружественные действия против белорусских средств массовой информации.

Расширяется перечень оснований для аннулирования свидетельства о госрегистрации СМИ и ограничения доступа к интернет-ресурсу, сетевому изданию, новостному агрегатору.

Кроме того, законом устанавливаются требования к деятельности владельцев интернет-ресурсов, распространяющих продукцию телевизионных и (или) радиовещательных СМИ.