Последнее обновление: 31.05.2023 21:26

Нижняя палата парламента РБ во 2-м чтении приняла усиливающие цензуру поправки в закон о СМИ

Нижняя палата парламента Беларуси приняла во втором чтении поправки в закон о СМИ, которые позволят властям усилить цензуру в сети и средствах массовой информации.

Проект соответствующего закона предполагает:

определить особенности функционирования новостных агрегаторов и правовой статус их владельцев;
расширить перечень оснований для аннулирования свидетельства о государственной регистрации средства массовой информации и ограничения доступа к интернет-ресурсу, сетевому изданию, новостному агрегатору;
детализировать требования к деятельности владельцев интернет-ресурсов, распространяющих продукцию телевизионных и (или) радиовещательных средств массовой информации;
уточнить порядок деятельности иностранных средств массовой информации на территории РБ;
закрепить возможность применения ответных мер в отношении иностранных средств массовой информации, интернет-ресурсов, журналистов иностранных средств массовой информации.

Депутаты также в первом чтении приняли поправки в закон об издательской деятельности, которые предусматривают расширение:

перечня оснований для перерегистрации издателей и производителей печатных изданий;
перечня оснований для приостановления и прекращения действия свидетельства о государственной регистрации издателей и распространителей печатных изданий;
полномочий Министерства информации Республики Беларусь, в том числе при принятии решений о прекращении действия свидетельства о государственной регистрации издателей печатных изданий.

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