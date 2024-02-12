Последнее обновление: 12.02.2024 12:43

В США ожидают вступления в силу запрета на импорт обогащенного урана из РФ в течение этого года

Запрет на импорт в США обогащенного урана из России может вступить в силу в этом году. Об этом пишет газета The Financial Times со ссылкой на представителей американской атомной отрасли.

"Представители атомной сферы США ожидают вступления в действие запрета на импорт российского обогащенного урана в течение этого года", - говорится в сообщении издания.

В декабре 2023 года Палата представителей США одобрила законопроект, запрещающий импорт обогащенного урана из России. Мера была принята единогласно - при поддержке обеих партий. Согласно законопроекту, допускается отмена запрета, если нет других жизнеспособных источников урана для поддержания работы ядерных реакторов в США. Для вступления законопроекта в силу его должны одобрить обе палаты Конгресса США, после чего документ направляется на подпись президенту страны.



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