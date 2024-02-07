Последнее обновление: 07.02.2024 15:31

Латвия не будет открывать пропускной пункт на границе с Беларусью

Правительство Латвии приняло решение не открывать с 11 февраля пункт пропуска "Силене" на границе с Беларусью. Об этом сообщает МВД Латвии.

Решение приняли, учитывая необходимость предотвращения незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, а также возможной угрозы внутренней безопасности Латвии, отметило ведомство.

В то же время, говорится в сообщении, усиленный режим охраны границы не будет продлен, учитывая успешные усилия по уменьшению количества попыток нелегального пересечения границы на латвийско-белорусской границе, где количество попыток незаконного пересечения было минимальным.

"Следует отметить, что в случае необходимости усиленный режим работы системы пограничного наблюдения может быть восстановлен немедленно", – указывает МВД Латвии.

Из-за резкого увеличения количества попыток незаконного пересечения границы в 2023 году Латвия объявила об усиленном режиме охраны границы сроком на шесть месяцев с 11 августа 2023 года до 10 февраля 2024 года на административных территориях Лудзенского, Краславского, Аугшдаугавского и Даугавпилского самоуправлений.

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