Литва хочет установить физический барьер на болотистом участке границы с Беларусью. МВД страны поручило Службе охраны госграницы оценить такую возможность.

Как сообщила журналистам глава МВД Агне Билотайте, это может быть "либо витая колючая проволока, либо другая физическая инфраструктура".

Литва соорудила забор и растянула колючую проволоку на 550 км границы с Беларусью (общая протяженность — 679 км). Более 100 км границы проходит по рекам, озерам и болотам, где контроль обеспечивается "с помощью камер видеонаблюдения и других технических средств".