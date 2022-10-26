Латвия может продлить чрезвычайную ситуацию на границе c Беларусью до 10 февраля

Правительство Латвии планирует в ближайшее время принять решение о продлении режима чрезвычайной ситуации на границе с Беларусью до 10 февраля следующего года.

С учетом возросшего давления нелегальной иммиграции правительство объявило чрезвычайную ситуацию в Лудзенском, Краславском и Аугшдаугавском краях, а также в Даугавпилсе с 11 августа прошлого года, и с тех пор она несколько раз продлевалась. В последний раз продлить чрезвычайную ситуацию было решено до 10 ноября. Сейчас Министерство внутренних дел (МВД) подготовило проект постановления правительства о продлении чрезвычайной ситуации до 10 февраля 2023 года, пишет портал mixnews.lv.

С 10 августа 2021 года было предотвращено незаконное пересечение латвийской границы 7562 лицами.

С 1 августа 2022 года значительно увеличилось количество лиц, задержанных и не пропущенных в Латвию на латвийско-белорусской границе: в августе было предотвращено незаконное пересечение границы 301 лицом, в сентябре — 299 лицами, в октябре — 173. В отдельных случаях количество задержанных и не пропущенных лиц в одной группе составляло от 20 до 30 человек.

От компетентных органов Литвы и Польши также продолжают поступать сведения о незаконных пересечениях границы с территории Беларуси.

Таким образом, в дальнейшем будет продолжен усиленный мониторинг границы между Латвией и Беларусью. Также важно отметить, что Польша завершила строительство постоянного заграждения вдоль польско-белорусской границы и продолжается строительство постоянного заграждения на литовско-белорусской границе.

Поэтому есть вероятность, что Беларусь может воспользоваться отсутствием вдоль латвийско-белорусской границы постоянного забора, увеличив количество людей, нелегально пересекающих границу.

Кроме того, необходимо обеспечить единые скоординированные международные действия в отношении незаконного пересечения государственной границы, чтобы обеспечить одинаковую защиту границ стран всего региона с Беларусью.