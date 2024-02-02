Армения ищет новых партнеров для военно-технического сотрудничества вместо РФ

Ереван ищет новых партнеров для военно-технического сотрудничества. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, раньше 95-97% отношений Армении в оборонной сфере были с РФ, теперь "этого не может быть как по объективным, так и по субъективным причинам".

В январе 2022 года власти Армении подготовили концепцию реформирования армии в сотрудничестве с Россией. Но события зимы того года - блокирование Азербайджаном связывающего Нагорный Карабах с Арменией Лачинского коридора - показали, что "мы не можем продвигаться с этой концепцией, и теперь мы должны понять, насколько реалистично сотрудничество в военно-технической сфере" с Москвой, сказал Пашинян.

По словам премьера, нужно изменить концепцию развития армии. Он пообещал, что такой документ будет принят до конца года.