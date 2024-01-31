Следственный комитет сообщил о 7 осужденных за «попытку срыва референдума» в 2022 году

Семь человек были осуждены за «попытку срыва референдума» в 2022 году, сообщила пресс-служба Следственного комитета РБ.

Под попыткой срыва СК имеет ввиду рассылку так называемых ведомством «писем несчастья» по месту работы и жительства членов ЦИК и комиссий по референдуму писем с заранее разработанным текстом, содержащим своеобразные угрозы: если они не будут передавать информацию в один из экстремистских телеграм-каналов и не станут выполнять указания, направляемые через этот канал, то будут привлечены к уголовной ответственности.

«При этом радикалы … отправляли письма не от своего имени, а от лица судей, прокуроров, представителей правоохранительных органов», - утверждает СК.

«На первоначальном этапе правоохранительными органами пресечена деятельность 7 лиц. В 2022 году они осуждены к лишению свободы на срок от 2 до 3 лет. Большинство из адептов отмечали, что были вовлечены в преступную деятельность путем обмана со стороны иностранных «советчиков», - говорится в сообщении.

Ведомство напоминает, что начало «специального производства» в отношении «разработчиков и идейных вдохновителей преступного плана» – Е.Жилочкиной (Живоглод), А.Добровольского, П.Либера, П.Маринича по обвинению по ч.2 ст.191 (воспрепятствование работе Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов, комиссий по референдуму, совершенное с применением угрозы и иным способом, группой лиц по предварительному сговору) УК РБ.

Уголовное дело передано Генпрокурору для направления в суд, сообщил СК.