МВД Беларуси сообщило о новом «экстремистском» формировании за границей

Белорусская оппозиция создает в Польше и Литве военизированное экстремистское формирование «Посполитое Рушение», утверждает МВД Беларуси.

«Сотрудниками ГУБОПиК МВД получены сведения о создании в Польше и Литве военизированного экстремистского формирования "Посполитое Рушение" и входящих в него структурных подразделений - "хоругвей", - говорится в сообщении.

«Указанные образования, действуя совместно с экстремистскими формированиями "BYPOL", мобилизационный план "Перамога" и "Объединенный переходный кабинет", проводят работу по организации посягательств на территориальную целостность, суверенитет, основы конституционного строя и общественную безопасность Республики Беларусь», - сказано в сообщении.

«По замыслу создателей, после подготовки участники формирования из числа беглых преступников, представителей диаспор и студентов, обучающихся за рубежом, должны вернуться в Беларусь под благовидными предлогами. В последующем сформировать уже обученную «пятую колонну» для ведения диверсионной, террористической и агентурной работы. Эту организацию планируется использовать в том числе для дестабилизации обстановки внутри страны в период проведения электоральных кампаний 2024-2025 годов», - утверждает МВД.

Сообщается, что в настоящее время по уголовному делу проверяется более 200 человек. В частности, подозреваемыми по данному делу проходят В.Сахащик, С.Тихановская, А.Азаров и другие лица.