Последнее обновление: 25.01.2024 13:14

Власти Беларуси запустили спецпроизводство в отношении 20 «аналитиков Тихановской»

Следственный комитет Беларуси запустил процесс спецпроизводства в отношении 20 человек, которых ведомство называет «аналитиками Тихановской», присоединившихся «к заговору с целью захвата государственной власти в Республики Беларусь неконституционным путем, вошли в экстремистские формирования, созданные для обеспечения эффективности преступной деятельности».

В списке «аналитиков» значатся Астапеня Григорий Евгеньевич, Биканов Филипп Юльевич, Добровольский Александр Ольгертович, Дракохруст Юрий Александрович, Казакевич Андрей Николаевич, Красулина Анна Викторовна, Крыжановский Евгений Игоревич, Кучинский Денис Геннадьевич, Лапутько Вероника Анатольевна, Логвинец Александр Иванович, Любакова Анна Алексеевна, Наумов Василий Николаевич, Рогова Мария Сергеевна, Рудковский Пётр Янович, Рудник Алеся Викторовна, Рябова Наталья Валерьевна, Усов Павел Геннадьевич, Чулицкая Татьяна Владимировна, Шлык Александр Владимирович, Шматина Екатерина Александровна.

«Указанные лица принимали активное участие в выработке и реализации концепции деструктивной деятельности, направленной на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, а также способствовали возбуждению социальной вражды и розни в обществе», - говорится в сообщении СК Беларуси.

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