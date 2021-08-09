Последнее обновление: 09.08.2021 14:30

Тихановская выступает за мобилизацию актива, но против массовых акций протеста

Светлана Тихановская исключила проведение в дальнейшем в городах Беларуси новых массовых акций оппозиции, отметив, что "цена за это слишком высока".

"Каждый может попасть в тюрьму не то что на 15 дней, но на годы", - заявила Тихановская в интервью германскому агентству DPA, передает ТАСС.

"Безопасность людей должна стоять на первом месте. Уже было достаточно жертв и слишком много поломанных жизней", - отметила она.

Тем не менее Тихановская утверждала, что оппозиции следует и впредь продолжать мобилизовать своих сторонников в белорусском обществе.

"Демонстрации на улицах - это лишь часть протестного движения",- заметила Тихановская.

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