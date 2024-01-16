Последнее обновление: 16.01.2024 08:54

Швейцария готова принять глобальный "саммит мира"

Председатель Федерального совета Швейцарии Виола Амгерд после встречи с президентом Владимиром Зеленским 15 января подтвердила намерения страны организовать мирную конференцию по Украине на самом высоком уровне.

По словам Амгерд, вопрос внедрения мирных инициатив Киева был одним из главных во время ее встречи с украинским президентом.

"Господин Зеленский спросил меня, была бы готова Швейцария организовать встречу на высшем уровне. Я подтвердила: Швейцария была бы готова организовать конференцию. Мы договорились, что мы углубленно будем заниматься этим вопросом, чтобы процесс мира был успешным", – заявила Виола Амгерд на пресс-конференции.

Президент Швейцарии сказала, что представители обеих стран немедленно начнут подготовку к мирной конференции, и "с нашей стороны мы уже назначили человека, который будет этим заниматься".

"Швейцария всегда будет выступать в поддержку длительного мира. И мы рады, что Швейцария может сделать в это вклад", – подчеркнула она.

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