Последнее обновление: 16.02.2023 13:13

Швейцария разрешила начать процедуру конфискации активов окружения Януковича

Федеральный совет Швейцарии (швейцарское правительство) на своем заседании 15 февраля решил начать административную процедуру конфискации активов, замороженных в Швейцарии после украинской революции в феврале 2014 года.

Об этом говорится в официальном заявлении на сайте швейцарского правительства в среду, сообщают европейские медиа.

"Процедура конфискации в Швейцарии будет касаться всех активов, подлежащих конфискации - всего более 130 миллионов швейцарских франков ($140,6 млн.). Принимая такие меры, Швейцария поддерживает Украину", - говорится в заявлении.

Отмечается, что сегодняшнее решение не связано с санкциями против России, введенными в 2022 году.

Федеральный совет поручил Федеральному департаменту финансов инициировать в Федеральном административном суде ряд производств о конфискации, целью которых является конфискация активов политически значимых лиц и их близких соратников. Активы, как предполагается, имеют незаконное происхождение.

В сообщении подчеркивается, что указанные лица были связаны с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем, который был свергнут в результате Революции достоинства.

Швейцарское правительство также приводит историю вопроса. В частности, утверждается, что 25 мая 2022 года правительство поручило Федеральному департаменту финансов начать первое производство по конфискации примерно 100 миллионов швейцарских франков.

После дальнейших обсуждений Федеральный совет поручил Федеральному департаменту финансов начать производство в отношении еще 30 миллионов швейцарских франков, в результате чего общая сумма активов, подлежащих конфискации, превысит 130 миллионов швейцарских франков.

Активы будут оставаться замороженными до принятия окончательного решения судебной системы Швейцарии по конфискации.

Любые активы, которые будут окончательно конфискованы, будут возвращены украинскому народу в соответствии с международным соглашением.

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