В Беларуси вводится обязательная переоценка зданий и сооружений

В Беларуси с 1 января 2024 года введена обязательная переоценка зданий, сооружений и передаточных устройств, говорится в комментарии Минэкономики РБ к указу №12 от 8 декабря 2024 года.

«Основное нововведение (подпункт 1.1 Указа №12) – с 1 января 2024 года вводится обязательная ежегодная переоценка зданий, сооружений и передаточных устройств, независимо от уровня инфляции и каких-либо иных критериев», - говорится в комментарии.

Отмечается, что при этом сохраняется возможность добровольной переоценки в отношении иных видов имущества (помимо зданий, сооружений, передаточных устройств).

«Закреплена норма о непроведении переоценки имущества дипломатических представительств и консульских учреждений Республики Беларусь с целью сохранения, действующих до настоящего времени подходов к переоценке в таких учреждениях и отсутствия экономической целесообразности ее проведения», - также сказано в комментарии.

Кроме того, предусмотрено прямое, минуя Совмин, предоставление полномочий Минэкономики, Минфину, Минстройархитектуры на определение порядка проведения переоценки.