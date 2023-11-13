Последнее обновление: 13.11.2023 17:28

Лукашенко потребовал завершить строительство офиса "Газпрома" в Минске к 2027 году

Лукашенко потребовал завершить строительство "Газпром Центра" в Минске к 2027 году, сообщила председатель комитета строительства и инвестиций Минского горисполкома Ирина Гонтарева.

"[Лукашенко] утвердил новый срок сдачи объекта, все работы намерены завершить до 2027 года. На протяжении длительного периода времени объект был законсервирован. Велась работа с российской стороной о завершении его строительства. В итоге принято положительное решение. В августе "Газпром" приступил к расконсервации высотного здания. Она уже завершена", - сообщила Гонтарева, которую цитируют госсми.

По ее словам, «сейчас силы сконцентрированы на возведении высотки».

«Также заключено дополнительное соглашение к инвестиционному договору", - проинформировала Гонтарева.

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