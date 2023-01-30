Власти Минска за счет бюджета превратят «Магнит Минска» в Белорусский торговый дом

Мингорисполком принял решение достроить комплекс «Магнит Минска» и превратить его в Белорусский торговый дом, профинансировав стройку за счет бюджетных средств.

Как сообщает пресс-служба Мингорисполкома, по разработанной концепции в здании намечен подземный уровень с парковочными местами и объектами обслуживания, выше – Белорусский торговый дом, где каждый регион страны сможет представлять местную продукцию. В двух высотных крыльях расположится арендное жилье.

«Стройтрест №4 уже вышел на площадку, идут частичные демонтажные работы. С фасада будут сниматься витражи, поскольку завершить отделку в прежнем виде уже невозможно. Потому облик здания несколько изменится: вместо сплошного остекления появятся стены и обычные окна в жилой части… поставлена задача к концу нынешнего года открыть торговый центр», - сообщила председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева.

Власти Минска также приняли решение снести долгострой на месте кинотеатра «Современник» по ул.Харьковской, превратив эту площадку в обычный парк.