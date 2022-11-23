Последнее обновление: 23.11.2022 14:52

Госкомимущество РБ в текущем году «слило» идентификационные данные порядка 60 тыс. граждан

Госкомимущество РБ по требованию Генпрокуратуры РБ прекратило выдачу персональных данных лицам, не являющимся собственниками объекта недвижимости.

«Основанием для принятия мер прокурорского надзора послужили результаты проведенного Генпрокуратурой анализа практики применения законодательства о государственной регистрации недвижимого имущества в контексте защиты персональных данных правообладателей», - говорится в сообщении Генпрокуратуры РБ.

Согласно п.1 ст. 29 закона РБ «О государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним» любое лицо вправе получить в организации по государственной регистрации из единого государственного регистра недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним актуальную информацию только о существующих на тот момент правах и ограничениях прав на конкретный объект недвижимого имущества.

Данная норма с учетом требований законодательства о защите персональных данных исключает возможность распространения неопределенному кругу лиц таких данных, в том числе идентификационных сведений.

«Надзорное ведомство установило, что в нарушение требований законодательства организации по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним предоставляют на основании заявлений неограниченного круга лиц выписки с полным объемом информации, содержащие наряду с актуальными сведениями о правах и ограничениях прав на объект недвижимого имущества, также идентификационные сведения о владельцах недвижимости (фамилию, имя, отчество, число, месяц, год рождения, идентификационный номер, место жительства правообладателя)», - подчеркивается в сообщении.

В текущем году лицам, не являющимся правообладателями или кандидатами в правообладатели, выдано более 60 тысяч выписок, содержащих идентификационные сведения о владельцах недвижимого имущества.

«В целях пресечения подобной практики Генпрокуратура вынесла предписание Государственному комитету по имуществу с требованием незамедлительно принять меры по исключению фактов распространения персональных данных граждан, а также проработать изменения в нормативные акты, регламентирующие порядок предоставления сведений об объектах недвижимости», - говорится в сообщении.

«…организациям по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним запрещено указывать персональные данные граждан в информации, предоставляемой из единого государственного регистра недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним в объеме выписки из регистрационной книги лицам, не являющимся собственниками соответствующего объекта или их представителями», - отмечается в сообщении.

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