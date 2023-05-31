Минэнерго РБ заберет у садоводческих товариществ высоковольтные электросети

В Беларуси вводится возможность передачи на баланс государственных энергоснабжающих организаций высоковольтных электросетей товариществ по фактическому состоянию вне зависимости от срока их ввода в эксплуатацию, следует из подписанного указа №155.

«Предусматривается также порядок передачи внутренних сетей с последующим заключением прямых договоров электроснабжения с гражданами - членами товариществ. Такая передача будет осуществляться при условии нахождения электросетей в технически исправном состоянии и установки (наличия) выносных приборов учета расхода электроэнергии», - говорится в официальном комментарии к указу.

«Прием в государственную собственность электрических сетей товариществ позволит обеспечить их надежную и безопасную эксплуатацию за счет качественного обслуживания специализированными организациями, а члены товариществ смогут применять тариф на потребляемую электроэнергию как для жилищного фонда», - также сказано в сообщении.

Документом скорректированы существующие нормы об их взимании вне зависимости от размеров земельных участков. При этом указом предоставлено право общим собраниям садоводческих товариществ самостоятельно принимать решения по данным вопросам.

«Исходя из запросов на местах и обращений граждан, а также общественного мнения о повышении роли государства в сфере контроля за деятельностью садоводческих товариществ», местные органы власти наделяются правом назначать председателя правления товарищества в случае его длительного отсутствия, а также отдельными полномочиями по текущему управлению товариществами (например, требовать проведения внеочередного общего собрания).

Для садоводческих товариществ вводится возможность получать в местном исполкоме (на безвозмездной основе) информацию об изъятии и предоставлении земельных участков, о государственной регистрации перехода прав на земельные участки либо долей в праве на них. Это будет содействовать ведению актуального учета членов товариществ, реализации их прав и обязанностей, соблюдению правил внутреннего распорядка, устава товарищества, уплате взносов, земельного налога, налога на недвижимость и т.п.

Кроме того, документом определен порядок принятия членами товарищества решения о включении его территории в черту населенного пункта либо образования на его базе населенного пункта.

Урегулированы вопросы, связанные с поступлением в коммунальную собственность бесхозяйных садовых домиков, а также отражены особенности отчуждения садовых домиков (долей в праве на них), признанных бесхозяйными или выморочным наследством.

Также урегулированы вопросы членства в товариществах лиц, являющихся участниками долевой собственности, пожизненного наследуемого владения или аренды земельного участка (в случае наследования либо перехода прав на земельный участок в долях).

Введена возможность привлечения аудиторской организации либо аудитора для внутреннего контроля за деятельностью товарищества. Расширен и конкретизирован перечень документов, с которыми могут знакомиться члены товарищества (с уставом, сметами доходов и расходов, отчетами председателя правления и ревизионной комиссии, протоколами общих собраний (собраний уполномоченных), иными документами товарищества).

Установлены дополнительные меры для наведения порядка на территории товариществ (в частности, проведение инвентаризации участков не реже одного раза в три года).

Указ вступает в силу через шесть месяцев после его официального опубликования.