Франция обсуждает строительство 14 новых ядерных реакторов

Министр по вопросам энергетического перехода Франции Агнес Паннье-Рунахер заявила, что страна нуждается в большем, чем шесть новых атомных реакторов, которые сейчас запланированы, и, возможно, должна построить более 14 новых реакторов.

По ее словам, жизненно важно строить больше ядерных реакторов и увеличивать долю возобновляемых источников энергии во Франции, чтобы уменьшить зависимость страны от ископаемых видов топлива до 40% с 60% к 2035 году.

"Нам нужна ядерная энергия за пределами первых шести EPR (европейских реакторов под давлением), поскольку существующий (ядерный) парк не будет вечным", – сказала Паннье-Рунакер, добавив, что после 2026 года дополнительные потребности будут эквивалентны 13 гигаваттам, что соответствует восьми EPR.

Новые станции будут построены и эксплуатироваться контролируемым государством поставщиком энергии EDF с помощью десятков миллиардов евро государственного финансирования.

Новая энергетическая стратегия будет обсуждаться в парламенте в конце января. Панье-Рунахер сказала, что выход за рамки 14 EPR будет "хорошей темой для обсуждения с законодателями", повторяя при этом, что мощности возобновляемой энергетики также нуждаются в массовом наращивании.

Решение Макрона продлить срок эксплуатации существующих атомных электростанций до более чем 50 лет с 40 лет для некоторых реакторов ознаменовало разворот от предыдущего обещания закрыть более десятка из 56 реакторов EDF к 2035 году.