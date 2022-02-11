Макрон объявил о планах запуска во Франции новых ядерных реакторов

Франция построит не менее шести новых ядерных реакторов на своей территории в ближайшие десятилетия, сообщил президент страны Эмманюэль Макрон в четверг, 10 февраля.

"То, что нужно нашей стране, и то, для чего существуют условия, - это возрождение французской атомной промышленности", - заявил глава государства во время выступления в городе Бельфор, представляя новую ядерную стратегию Франции, передает DW.

По словам Макрона, строительством и эксплуатацией реакторов нового поколения - EPR-2 - будет заниматься французская государственная энергетическая компания Electricite de France (EDF). Она оценивает стоимость шести реакторов примерно в 50 млрд евро, в зависимости от условий финансирования. Ввести в эксплуатацию первый реактор планируется к 2035 году, сообщил Макрон. Кроме того, будут начаты исследования по вопросу строительства еще восьми EPR-2 в будущем.

В то же время глава государства выступил против отключения старых ядерных реакторов во Франции, пообещав добиться продления срока их службы до "более чем 50 лет" при условии, что это будет безопасно.

Наряду с изложением перспектив Франции в атомной энергетике, Макрон объявил о планах активно развивать возобновляемые источники энергии, такие как солнечная энергия или энергия ветра. Он сообщил, что к 2050 году страна в десять раз увеличит мощности солнечных электростанций - до более чем 100 ГВт, а также построит 50 офшорных ветропарков общей мощностью не менее 40 ГВт.

По словам Макрона, строительство атомных реакторов в сочетании с развитием возобновляемой энергетики должно позволить Франции достичь углеродной нейтральности к 2050 году.