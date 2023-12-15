Беларусь выкатила новый вариант повышения платы за транзит нефти

Беларусь предложила России новый вариант повышения тарифов на транспортировку нефти по своей территории в Европу, пишет КоммерсантЪ.

Для северной ветки нефтепровода «Дружба», по которой сейчас идет только казахстанская нефть, Беларусь предлагает повысить тариф на 43%, а для южной, по которой продолжаются поставки нефти из России,— на 14,5%.

«Гомельтранснефть Дружба» еще 17 ноября направила «Транснефти» письмо с предложением поднять тарифы на транзит нефти по своей территории с 1 февраля 2024 года. Так, стоимость прокачки по северному направлению Унеча—Адамово (на Германию) белорусская сторона просит повысить на 43,4%, до 653,8 руб. за тонну, а по южной ветке Унеча—Броды (через Беларусь и Украину в Венгрию, Словакию и Чехию) — на 14,5%, до 195,8 руб. за тонну.

Как поясняется в письме, это необходимо для исключения перекрестного финансирования расходов на транспортировку.

Предыдущее предложение белорусской стороны предполагало рост тарифа по обеим веткам в 1,8 раза и не устраивало Россию. В «Транснефти» указывают, что готовы обсуждать тарифы на южном направлении, но их согласование по северной ветке не в компетенции компании.