ЕС обещает 30 млн евро белорусским демсилам

Евросоюз выделит еще 30 млн евро на поддержку белорусской оппозиции и гражданского общества, сообщил 10 декабря верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель на встрече со Светланой Тихановской в Брюсселе.

«… я объявлю … о дополнительной финансовой поддержке [в размере 30 миллионов евро] белорусского гражданского общества и демократических сил, и вместе с нашим сегодняшним объявлением мы достигнем цифры в 140 миллионов евро с 2020 года», - сказал Боррель.

Он также отметил, что ЕС не откажется от санкций против Беларуси до тех пор, пока в стране не пройдут демократические выборы.

«Я надеюсь, что официальная власть Беларуси будет избрана демократическим путем и будет полностью представлять белорусский народ. Мы продолжим применять санкции к режиму и поддерживать гражданское общество и демократические силы», - пообещал дипломат.

Он также заверил, что ЕС не откажется от поддержки белорусской оппозиции несмотря на войну в Украине и Газе.

«У нас много проблем по всему миру, война в Газе, война на Украине, но мы не забываем Беларусь и ее народ», - заверил Боррель.