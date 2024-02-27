Последнее обновление: 27.02.2024 09:08

ЕС не увидел честности и свободы на "выборах" в Беларуси

Европейский Союз раскритиковал Беларусь за репрессии и другие нарушения прав человека, в условиях которых в стране проходили так называемые парламентские и местные выборы накануне, 25 февраля.

Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля.

Боррель отметил, что репрессии беспрецедентного уровня, нарушение прав человека, ограничение политического участия и доступа к независимым СМИ со стороны режима Александра Лукашенко серьезно подорвали легитимность избирательного процесса.

"В этом контексте очевидно, что условия для проведения свободных и честных выборов не были соблюдены, а новые парламентские и местные чиновники не имеют демократической легитимности", – добавил он.

Топ-дипломат ЕС также обратил внимание, что белорусский режим не допустил на "выборы" многих независимых международных наблюдателей.

Боррель заверил, что Евросоюз продолжает поддерживать демократическое право белорусского народа избирать своих представителей путем проведения настоящих, демократических и прозрачных выборов.

"Призываем к немедленному и безусловному освобождению всех политических заключенных и их эффективному восстановлению в правах. ЕС одобряет и поддерживает усилия белорусских демократических сил и гражданского общества", – добавил он.

Ранее по теме


<Январь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Февраль 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829123
45678910
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование