ЕС запретит компаниям из РФ и Беларуси использовать ГТС стран союза

Евросоюз рассматривает возможность предоставления странам-членам вводить запрет на закупки газотранспортных мощностей и объемов в хранилищах для России и Беларуси, пишет в пятницу The Financial Times.

Согласно предлагаемому Брюсселем проекту, в случае одобрения инициативы страны ЕС смогут запрещать российским и белорусским компаниям закупать мощности для прокачки газа в европейских газопроводах и хранения на СПГ-терминалах.

Предложение может заложить основу для выхода европейских энергетических компаний из контрактов с российскими поставщиками без выплаты внушительных компенсаций.

В соответствии с предложениями, страны ЕС "из соображений безопасности" смогут "частично, или в случае, если это будет оправданно, полностью ограничивать" доступ российских и белорусских газовых операторов к европейской инфраструктуре.

Сегодня Европарламент рассмотрит предложенную инициативу.