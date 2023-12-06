Лукойл рассматривает продажу нефтеперерабатывающего завода в Болгарии

Российская нефтяная компания "Лукойл" заявила во вторник, что рассматривает возможность продажи своего нефтеперерабатывающего завода в Болгарии из-за того, что правительство страны планирует прекратить импорт российской сырой нефти.

"Учитывая существенное изменение условий деятельности предприятий группы "Лукойл" на территории Болгарии, начата работа по пересмотру стратегии в отношении этого актива. Будут проанализированы различные опции... включая продажу бизнеса", – говорится в сообщении.

Болгария, которая до войны почти полностью зависела от российского импорта нефти и газа, в последнее время пытается освободиться от этой зависимости.

Болгарии предоставили исключение из эмбарго ЕС на российскую нефть до конца 2024 года, что позволило нефтеперерабатывающему заводу "Лукойла" производить нефть для собственного потребления, экспортировать нефтепродукты в Украину и, в меньшей степени, в Европу.

Однако новое проевропейское правительство страны планирует отменить это исключение из эмбарго до марта следующего года, согласно недавнему предложению парламента, которое должно быть ратифицировано в ближайшие недели.

Правительство также ввело 60-процентный налог на прибыль российской нефтяной компании.

В своем заявлении во вторник "Лукойл" осудил "принятие болгарской государственной властью дискриминационных законов и других несправедливых, предвзятых политических решений в отношении нефтеперерабатывающего завода".