Госконтроль закрыл ряд объектов розничной торговли на Аквабеле

Госконтроль по Минской области своим предписанием приостановил деятельность ряда розничных торговых объектов на территории выставочного центра «Аквабел» (Минский район), сообщила пресс-служба Госконтроля РБ.

«Причина приостановления – невыполнение субъектами ранее выданных госконтролерами рекомендаций по устранению нарушений. При повторной проверке установлено, что субъектами хозяйствования продолжена реализация товаров (одежда, обувь, в том числе для детей) без документов, подтверждающих происхождение и качество товаров, а также без расчетов формирования розничных цен», - говорится в сообщении ведомства.

Юрлицам, помимо закрытия торговых точек, еще грозят и административные штрафы.