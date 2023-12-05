Последнее обновление: 05.12.2023 18:13

Госконтроль закрыл ряд объектов розничной торговли на Аквабеле

Госконтроль по Минской области своим предписанием приостановил деятельность ряда розничных торговых объектов на территории выставочного центра «Аквабел» (Минский район), сообщила пресс-служба Госконтроля РБ.

«Причина приостановления – невыполнение субъектами ранее выданных госконтролерами рекомендаций по устранению нарушений. При повторной проверке установлено, что субъектами хозяйствования продолжена реализация товаров (одежда, обувь, в том числе для детей) без документов, подтверждающих происхождение и качество товаров, а также без расчетов формирования розничных цен», - говорится в сообщении ведомства.

Юрлицам, помимо закрытия торговых точек, еще грозят и административные штрафы.

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