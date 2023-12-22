Последнее обновление: 22.12.2023 17:55

Беларусь унифицирует с Россией законодательство о торговле и общественном питании

Нижняя палата парламента РБ в первом чтении приняла поправки в закон о государственном регулировании торговли и общественного питания.

Законопроект подготовлен в целях упрощения требований к ведению бизнеса и снижения административной нагрузки, а также с учетом мероприятий союзной программы по унификации требований к организации и осуществлению торговой деятельности на территории Беларуси и РФ.

В части унификации требований с законодательством РФ исключается обязанность предоставлять в местные исполнительные и распорядительные органы уведомление о начале осуществления оптовой, розничной торговли, общественного питания. Одновременно предусмотрена обязанность субъектов хозяйствования подавать сведения в Торговый реестр о каждом торговом объекте и поддерживать их в актуальном состоянии.

Также исключается обязанность субъектов торговли и общественного питания согласовывать с местными исполнительными и распорядительными органами режим работы объектов в ночное время (с 23.00 до 7.00). В случае реализации алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива требование о согласовании режима работы в ночное время сохраняется.

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