Последнее обновление: 04.03.2024 18:19

МАРТ РБ сообщил об итогах рейда по интернет-магазинам

Сотрудники МАРТ РБ проверили более 50 интернет-магазинов «соблюдение субъектами хозяйствования требований законодательства о торговле, защите прав потребителей, ценообразовании при осуществлении торговли с использованием ресурсов Интернет»

«По результатам установлено: около 40 нарушений, субъектам хозяйствования, допустившим нарушения, направлено 5 предписаний и 34 рекомендации об их устранении», - говорится в сообщении ведомства.

Основным нарушением ведомство назвало «недоведение до покупателей информации о полном наименовании и месте нахождения юридического лица либо индивидуального предпринимателя, а также информации об их государственной регистрации» и т.д.

Кроме того, «установлены факты размещения на главной странице отдельных интернет-магазинов рекламы алкогольного напитка», а также рекламы о табачных изделиях, нетабачных никотиносодержащих изделиях, жидкостей для электронных систем курения.

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