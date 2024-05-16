Последнее обновление: 16.05.2024 18:29

Товарооборот в общественном питании в январе-апреле 2024 года вырос на 12,4%

Товарооборот общественного питания в Беларуси в январе-апреле 2024 года составил 1,8 млрд. рублей и вырос на 12,4% в сопоставимых ценах к уровню января-апреля 2023 года.

Розничный товарооборот в январе-апреле 2024 г. составил 26,6 млрд. рублей и вырос на 12,1% в сопоставимых ценах к уровню января – апреля 2023 г.

Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 24 рубля против 20,6 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 94,9% розничного товарооборота республики, в январе-апреле 2024 г. составил 25,3 млрд. рублей и вырос на 13,1% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в январе – апреле 2024 г. составил 57,9 млрд. рублей и вырос на 7,4% в сопоставимых ценах к уровню января – апреля 2023 г.

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