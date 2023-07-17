Последнее обновление: 17.07.2023 16:18

В Беларуси торговлю обязали иметь в продаже минимум товаров местного производства

Министерство антимонопольного регулирования и торговли РБ ввело прямую норму, предусматривающую обязанность субъектов торговли обеспечить наличие в продаже количества разновидностей товаров в пределах обязательного минимума за счет товаров отечественного производства и товаров из стран ЕАЭС.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на постановление №43 от 22 июня 2023 года.

Документом также корректируются сроки обязательного наличия в продаже свежей плодовоовощной продукции (картофель, морковь, свекла столовая, капуста белокочанная, лук репчатый, яблоки) с учетом сезона урожая и межсезонным периодом, в течение которого обеспечивается использование стабилизационных фондов товаров.

Постановление № 43 вступает в силу через месяц после его официального опубликования.

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