МАРТ РБ определился со стимулирующими выплатами при поставке потребительских товаров

МАРТ РБ постановлением №39 от 16 июня 2023 года утвердил порядок предоставления стимулирующих выплат при поставке произведенных в РБ потребительских товаров, а также импортируемых непродовольственных потребительских товаров.

В частности, указанным постановлением предусмотрена возможность предоставления стимулирующих выплат в следующих случаях:

приобретения субъектом розничной торговли у поставщика потребительских товаров определенного объема потребительских товаров либо увеличения объема приобретаемых потребительских товаров, за исключением потребительских товаров, в отношении которых стимулирующие выплаты не предоставляются;

реализации субъектом розничной торговли потребительских товаров потребителям на условиях, определенных поставщиком этих потребительских товаров, предусматривающих проведение распродаж, проведение иных мероприятий, направленных на стимулирование продажи таких товаров, за исключением потребительских товаров, в отношении которых стимулирующие выплаты не предоставляются;

осуществления субъектом розничной торговли за свой счет доставки потребительских товаров от поставщика этих потребительских товаров;

осуществления субъектом розничной торговли за свой счет ремонта и технического обслуживания непродовольственных потребительских товаров на условиях, определенных поставщиком этих потребительских товаров.

Кроме того, постановлением определен следующий порядок предоставления стимулирующих выплат:

размеры стимулирующих выплат устанавливаются в процентах от общей стоимости приобретенных потребительских товаров, в отношении которых предусмотрено предоставление этих стимулирующих выплат.

при расчете стимулирующих выплат не учитываются сумма НДС, стоимость возвращенных неоплаченных потребительских товаров, а при расчете стимулирующих выплат в связи с приобретением определенного количества потребительских товаров (увеличения объема приобретения) – также стоимость потребительских товаров, поставленных субъекту розничной торговли по сниженной цене и предназначенных для реализации потребителям на условиях поставщика.

стимулирующие выплаты предоставляются субъекту розничной торговли при отсутствии непогашенной просроченной задолженности за приобретенные потребительские товары, в отношении которых предусмотрено предоставление этих стимулирующих выплат.

предоставление поставщиками-резидентами Республики Беларусь стимулирующих выплат осуществляется в соответствии с разработанным и утвержденным локальным правовым актом, определяющем случаи предоставления стимулирующих выплат, а также условия, размеры и порядок их выплаты, который размещается ими на своих сайтах в сети Интернет.

в случае предоставления стимулирующих выплат в отношении импортируемых непродовольственных потребительских товаров, приобретаемых субъектами розничной торговли за пределами Республики Беларусь, указанная информация указывается в соответствующих внешнеторговых договорах (контрактах).

обязательства, предусматривающие предоставление стимулирующих выплат, устанавливаются сторонами в соответствующем договоре.

Постановлением также утвержден перечень потребительских товаров, в отношении которых предоставление стимулирующих выплат не допускается, - мясные и молочные продукты, хлеб и кондитерские изделия, свежие овощи.