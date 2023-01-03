Последнее обновление: 03.01.2023 18:12

Торговля Беларуси столкнулась с массовым сбоем кассового оборудования

Белорусские торговые сети и АЗС в понедельник сообщили о невозможности работы из-за массового сбоя кассового оборудования.

Так, в сети АЗС "Белоруснефти" сообщили о "сбое фискальных чеков", из-за которого не работает около 50 заправок сети по всей территории страны, сообщил Интерфакс.

О закрытии по техническим причинам в понедельник также сообщили другие компании, включая сеть торговых гипермаркетов "Материк" и торговую сеть "Евроопт", которая уточняет, что "некоторые магазины "Евроопт" могут временно не работать по причине технических неполадок у компании "Туссон", обслуживающей кассовые аппараты".

Сроки решения проблемы не называются.

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