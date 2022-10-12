Последнее обновление: 12.10.2022 09:09

В Беларуси запретили магазинам разделывать птицу

Совмин Беларуси запретил магазинам самостоятельно разделывать птицу, следует из постановления №685 от 10 октября 2022 года.

«в торговых объектах свежих, охлажденных или замороженных частей тушки птицы (включая полутушку, четвертину переднюю и заднюю, грудку, филе, окорочок, голень, бедро, крыло, спинку), за исключением изготовленных мясоперерабатывающими, птицеводческими и сельскохозяйственными организациями», - говорится в документе.

Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Ранее по теме


<Сентябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Октябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование