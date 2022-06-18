Последнее обновление: 18.06.2022 12:41

Розничная торговля Беларуси в мае 2022 года упала на 6,2%

Розничный товарооборот в январе-мае 2022 года составил 26,301 млрд. рублей и вырос на 0,9% в сопоставимых ценах к уровню января-мая 2021 года, сообщает Белстат.

Между тем, в мае розница наторговала на 5,420 млрд. рублей, что на 1,7% больше по сравнению с апрелем этого года, но на 6,2% меньше к маю 2021 года.

Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 18,7 рубля против 16,2 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 93,2% розничного товарооборота, в январе-мае 2022 г. составил 24,5 млрд. рублей и вырос на 1,7% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Товарооборот общественного питания в январе-мае 2022 г. составил 1,542 млрд. рублей вырос на 2,3% в сопоставимых ценах к уровню января-мая 2021 года.

В мае оборот общепита составил 343,8 млн. рублей, что на 6,6% больше по сравнению с апрелем текущего года, но на 1,6% ниже уровня мая 2021 года.

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