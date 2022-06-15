Госконтроль РБ сообщил о масштабах завышения цен в торговле

В каждом четвертом проверенном торговом объекте страны выявлены факты необоснованного завышения цен, сообщил сегодня Госконтроль РБ.

«С начала 2022 года … проведены проверки и мониторинги 1050 торговых объектов, из них в 699 выявлены различные нарушения. В 478 торговых объектах установлены нарушения правил торговли, в том числе в 388 – несоблюдение ассортиментных перечней товаров. Санитарные нормы и правила не соблюдались в 241 объекте, при этом в 77 объектах к реализации предлагались товары с истекшим сроком годности. Нарушения дисциплины цен выявлены в 185 торговых объектах. По результатам мониторингов цены приведены в соответствие с законодательством», - говорится в сообщении ведомства.

По итогам проверок и мониторингов к административной ответственности привлечены 117 должностных лиц и 25 субъектов хозяйствования, к дисциплинарной ответственности - 111 виновных лиц.