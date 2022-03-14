МАРТ РБ предупредил интернет-продавцов о недопустимости изменения цены после принятия заказа

МАРТ РБ предупредил интернет-продавцов о недопустимости изменения цены товара после его оформления потребителем в интернет-магазине.

«Такие действия интернет-продавцов неправомерны, т.к. продавец обязан заключить договор купли-продажи товара на условиях, доведенных до сведения потребителей на сайте интернет-магазина, в момент заказа товара потребителем (получения продавцом акцепта потребителя) посредством корзины, телефонного звонка или иным указанным на сайте способом, т.е. продавец обязан продать товар потребителю по цене, указанной на сайте в момент заказа его потребителем», - говорится в сообщении МАРТ РБ.

«Продавец не имеет права изменять условия договора купли-продажи после акцепта, направленного потребителем, в том числе изменять цену товара. Кроме того, отказ продавца от заключения публичного договора с потребителем при наличии возможности предоставить ему соответствующие товары не допускается», - также сказано в сообщении.