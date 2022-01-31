МАРТ: В рекламных буклетах должна быть информация о цене товара за 1 кг или 1 литр

МАРТ Беларуси разъяснил субъектам торговли, что в рекламном буклете продавец дополнительно к информации о цене товаров обязан указывать на ценниках, в рекламных буклетах на сайтах в Интернете цену таких товаров за 1 килограмм или 1 литр.

Ведомство сослалось на пункт 44 Правил продажи отдельных видов товаров и осуществления общественного питания, утвержденных постановлением Совмина РБ №703 от 22 июля 2014 года.

Согласно пункту 44 Правил в магазинах, павильонах, автомагазинах, интернет-магазинах при указании цены пищевых продуктов, масса или объем которых составляет менее (более) 1 килограмма или 1 литра должна указываться цена таких товаров за 1 килограмм или 1 литр.

Исключение составляют товары в определенном наборе, алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива, яйца, а также иных пищевых продуктов, масса или объем которых составляет менее 50 граммов или 50 миллилитров.

При этом информация о цене пищевых продуктов за 1 килограмм или 1 литр указывается на ценниках, в иных информационных источниках шрифтом, размер которого должен быть не менее половины размера шрифта, используемого для указания цены за единицу такого товара. Это требование распространяется в том числе на рекламу в рекламных буклетах (листовках), размещаемых (распространяемых) в торговых объектах.