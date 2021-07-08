ЕЭК рассматривает заявления о копировании белорусским компаниями брендов известных марок чая

Департамент антимонопольного регулирования Евразийской экономической комиссии принял к рассмотрению два заявления российского ООО «Орими» о нарушении общих правил конкуренции на трансграничном рынке ЕАЭС.

«Согласно жалобе, белорусские компании скопировали дизайн упаковки и выпустили в оборот чай торговых марок «Greenfield» и «TESS», правообладателем которых является заявитель», - говорится в сообщении

По словам директора антимонопольного департамента ЕЭК Алексея Сушкевича, заявления будут рассмотрены с учетом процедуры предварительного урегулирования спора – разработки и выдачи проекта предложений.

«В случае согласования предложений белорусскими компаниями будут реализованы меры, которые позволят урегулировать конфликт и восстановить конкуренцию на рынке ЕАЭС. Однако если предложения не будут согласованы и механизм «мягкого регулирования» останется не реализованным, мы в соответствии с Порядком рассмотрения заявлений о нарушении общих правил конкуренции примем соответствующее процессуальное решение», – отметил руководитель антимонопольного департамента.