МНС Беларуси отвело 10 дней на решение проблемы с кассовым оборудованием

МНС Беларуси подтвердило проблему с работой кассового оборудования, поставщиком которого выступает ООО «Туссон», и отвело 10 суток на решение этой проблемы.

«Министерство по налогам и сборам информирует, что проблема в функционировании кассовых суммирующих аппаратов, заявителем которых в Государственном реестре моделей (модификаций) кассовых суммирующих аппаратов и специальных компьютерных систем, используемых на территории Республики Беларусь, является ООО «Туссон», вызвана сбоем в программном обеспечении самого кассового оборудования и не связана с функционированием средства контроля налоговых органов», - говорится в сообщении ведомства.

Налоговики рекомендуют субъектам хозяйствования в случае выявления проблем с такими кассовыми аппаратами «в незамедлительном порядке обратиться в ООО «Туссон» либо центры технического обслуживания, с которым заключен договор на их техническое обслуживание и ремонт».

«В случае, если проблема функционирования кассового оборудования не будет решена до 13.01.2023, просим информировать МНС путем обращения в контакт-центр по телефону 2297979 или 189», - также сказано в сообщении.