Последнее обновление: 27.10.2022 17:08

МАРТ РБ: Магазины вправе проводить акции и распродажи

Субъекты торговли Беларуси могут проводить акции и распродажи, если у них есть такая возможность рамках установленных властями надбавок, сообщил первый замминистра антимонопольного регулирования и торговли Иван Вежновец.

"Система акций и распродаж не регулируется постановлением правительства №713 "О системе регулирования цен". Никаких изъятий не предусмотрено. Субъекты торговли будут работать в рамках тех надбавок, которые обозначены в постановлении. В случае, если у них будет возможность для акций и распродаж совместно с производителем, то они вправе их проводить", - сказал Вежновец.

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