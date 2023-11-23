Оформление выезда на ПМЖ за границу потребует личного обращения в МВД

Совмин Беларуси постановлением №798 от 20 ноября 2023 года утвердил новые правила оформления выезда на ПМЖ за границу, которые в том числе требуют личного обращения в подразделение по гражданству и миграции МВД.

Сотрудники МВД проверят, не ограничен ли выезд за границу, нет ли данных о человеке в базе правонарушений, все ли налоги заплачены, нет ли обязательств по алиментам, закрыто ли ИП и т.д. Для военнообязанных требуется также согласие военного комиссариата.

После получения разрешения в паспорт поставят специальную отметку. Ранее, оформить выезд на ПМЖ можно было оформить через посольства РБ.