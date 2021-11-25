Около 700 курдских мигрантов хотят вернуться домой из Беларуси

Около 700 заявлений о добровольном возвращении мигрантов, застрявших в Беларуси, были получены Региональным правительством Курдистана (КРГ).

Об этом 24 ноября сообщил пресс-секретарь КРГ Джутияр Адиль, передает Kurdistan.ru.

"700 иммигрантов зарегистрировали свои имена для добровольного возвращения в Курдистан", - сказал пресс-секретарь на пресс-конференции, состоявшейся после заседания кабинета министров в среду.

Он также отметил, что КРГ продолжает сотрудничать с федеральным правительством Ирака, европейскими странами и различными организациями, чтобы решить проблему мигрантов, застрявших на границе между Беларусью и Польшей.

На еженедельном заседании Совета министров Курдистана обсуждался в том числе вопрос курдских мигрантов на границах ЕС. Глава департамента внешних связей КРГ представил отчет о положении мигрантов, и об усилиях по разрешению миграционного кризиса и возвращению людей в Курдистан.