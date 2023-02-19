Белорусские силовики накрыли агроусадьбу с незаконными мигрантами

Сотрудники отдела по гражданству и миграции Минского РУВД при поддержке ОМОНа задержали группу нелегальных мигрантов в агроусадьбе в агрогородке Михановичи.

«Задержаны 94 человека: граждане Алжира, Афганистана, Египта, Йемена, Ирака, Сирии, Марокко и Пакистана. Они прибыли в нашу страну из России наземным транспортом и планировали проследовать в Западную Европу. Белорусских виз у них нет», - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что 54 иностранца были привлечены к административной ответственности, им предоставлено право добровольного выезда, семеро не имеющих документов задержаны для установления личности. В отношении четырех рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела в связи с нарушением срока запрета въезда в Беларусь, 27 человек принудительно выдворены из страны, двое переданы в столичный регион для выяснения обстоятельств уклонения от добровольного выезда.