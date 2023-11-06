Беларусь поставит в Иран 400 тыс. тонн калийных удобрений

Беларусь договорилась с Ираном о поставках 400 тыс. тонн калийных удобрений, сообщил посол Ирана в Беларуси Алиреза Санеи.

"Насчет калийных удобрений могу отметить, что очень успешный у нас договор. Мы договорились о поставках 400 тыс. тонн калийных удобрений из Республики Беларусь", - сказал он в эфире белорусского госТВ.

Он не уточнил, в течение какого временного периода будет поставлен заявленный объем удобрений.

"Также с белорусской стороной мы договорились о том, что мы будем предоставлять наши возможности для того, чтобы стать хабом на другие рынки, третьи страны. В сфере нефти и нефтехимии идет хорошее взаимодействие между нашими странами", - утверждает посол.