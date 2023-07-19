Последнее обновление: 19.07.2023 11:20

Беларусь за 6 месяцев 2013 года экспортировала не менее 2,7 млн тонн калия

Беларусь за первую половину 2023 года экспортировала (за пределы ЕАЭС) не менее 2,7 млн. тонн калийных удобрений.

Такие данные озвучил первый вице-премьер Николай Снопков на совещании у Лукашенко в минувший вторник.

По его словам, удалось «добиться экономически эффективных условий перевалки в терминалах портов Санкт-Петербурга», через которые за полгода через них прошли 2,7 млн калийных удобрений.

«Основные порты – это «Бронка», Балтийский судомеханический завод, Морской рыбный порт, Keystone Logistics. Базовый, в соответствии с соглашениями между Минтрансом Республики Беларусь и Минтрансом Российской Федерации, – «Бронка», – сказал Снопков.

По его словам, логистика и перевалка грузов подорожали после введения санкции в 2-5 раз по различным позициям, но, несмотря на это, Беларусь намерена экспортировать 8 млн т калийных удобрений в текущем году.

Снопков утверждает, что Беларусь в принципе может переваливать через российские порты до 1 млн т калийных удобрений в месяц или 12 млн т в год. Данные мощности, по его словам, находятся в портах северо-запада и юга России.

В дополнение к портам Санкт-Петербурга Беларусь на севере РФ может использовать порт Мурманска. Названия портов на юге РФ Снопков не упомянул.

Он также сообщил, что за 6 месяцев Беларусь экспортировала через российские порты 6 млн т грузов, включая упомянутые 2,7 млн. тонн калия.

«Если за 6 месяцев прошлого года через российские морские порты мы перевезли 1,5 млн т беларусских грузов, то в этом году объем уже составил практически 6 млн т. Рост – 400%. Практически весь объем – 97% – это химические минеральные удобрения, нефть и нефтепродукты», – сообщил Снопков.

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