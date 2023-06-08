Последнее обновление: 08.06.2023 16:58

БКК обвинила канадскую Canpotex в калийном демпинге

Белорусская калийная компания обвинила канадского конкурента Canpotex в поставках калия Китая по демпинговым ценам.

«6 июня 2023 года Canpotex объявила, что договорилась с консорциумом по закупкам о поставках калия в Китай по контрактной цене 307 долларов США за тонну CFR, что будет на 283 доллара США за тонну ниже контракта на 2022 год и примерно на 115 долларов США за тонну ниже контрактной цены, установленный с индийскими покупателями в апреле 2023 года», - говорится в сообщении БКК.

«Эта цена значительно ниже наших ожиданий и не отражает фундаментальные рыночные факторы в ключевых регионах поставок. Такое снижение цены разрушает рыночное равновесие и дает ложный сигнал мировому рынку калия. Следовательно, БКК не поддерживает его», - отмечается в сообщении.

Компания пообещала обеспечить своим клиентам поставки калия по конкурентным ценам, но «на приемлемых для нас коммерческих условиях».

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