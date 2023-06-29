В порту Санкт-Петербурга введен комплекс по перевалке калийных удобрений

Комплекс по перевалке минеральных удобрений перспективной мощностью до 10 млн тонн грузов в год введен в эксплуатацию на морском терминале «Балтийский судомеханический завод» (БСМЗ) в порту Санкт-Петербурга.

Как сообщил генеральный директор стивидорной компании БСМЗ Евгений Савкин, частные инвестиции в проект модернизации терминала превысят по итогам 2023 года 5 млрд рублей, из них уже освоено — 1,5 млрд рублей, сообщает portnews.ru.

Реализация проекта создания комплекса по перевалке минеральных удобрений началась в октябре 2022 года. Меньше чем за год введены две очереди проекта: снесены старые заводские цеха и здания, восстановлены грунты, залиты площадки, проложены новые железнодорожные пути, сооружен комплекс по приему ж/д минераловозов, закуплена крановая (в том числе, два козловых крана) и иная техника. В настоящее время терминал площадью 11 га имеет 5 внутрипортовых железнодорожных путей, которые соединены ж/д веткой в 2,4 км до станции Автово.

Четыре причала, реконструкция которых продлится в 2024 году, способны грузить суда на осадку свыше 9 м. Для увеличения погрузки БСМЗ использует рейд Лесного мола (в аренде), где суда грузят до осадки более 11 м.

Сейчас терминал работает в основном с белорусским грузом (калийными удобрениями). В перспективе доля минудобрений из Беларуси может сократиться до 25-30%. Остальные объемы могут забрать российские производители удобрений. Экспорт минудобрений через БСМЗ в настоящее время осуществляется в Китай, Индию, Индонезию и Бразилию.

По итогам 2023 года, по оценке Евгения Савкина, перевалка на БСМЗ составит около 4 млн тонн минудобрений. В 2024 году объем перевалки планируется увеличить до 8 млн тонн с выходом в дальнейшим на проектный грузооборот до 10 млн тонн в год.

Акционеры БСМЗ — физические лица.