Беларусь в 2023 году может экспортировать 8,4 млн. тонн калийных удобрений через порты РФ

Транзитные поставки белорусских калийных удобрений через российские порты в 2023 году планируется нарастить до 8,4 млн тонн.

Об этом сообщил глава Минтранса РФ Виталий Савельев.

"В этом году мы обеспечим перевалку 8,4 млн тонн калийных удобрений", - сообщил министр.

В 2022 году планом была предусмотрена перевалка порядка 1,1 млн тонн, а по факту было перевезено 3 млн тонн, добавил он. Савельев сказал, что с начала 2023 года было перевезено более 4 млн тонн удобрений, в связи с чем можно полагать, что поставленная задача будет выполнена, передает Интерфакс.

"Количество нефтепродуктов, запланированных по соглашению (о транзите грузов) к перевалке в 2023 году составляет почти 6,5 млн тонн. В 2022 году мы ставили задачу перевезти железной дорогой через российские порты порядка 2,2 млн тонн, а по факту перевезли 3,7 млн тонн", - сказал Савельев.

По его словам, в этом году может быть небольшой сбой выполнения плана по нефтепродуктам в связи с тем, что "Мозырский НПЗ" переходил на новые технологии, и сейчас есть небольшая задержка. "Но мы надеемся, что вместе с коллегами мы наверстаем это отставание", - сказал он.

Он также отметил, что с 2023 года "белорусские инвесторы приступили к работе в российских портах.

«Мы начали с Большого порта Санкт-Петербург, терминал Бронка". Сейчас рассматривается расширение присутствия белорусской стороны на российском рынке», - добавил Савельев. Так, 19 из 63 морских портов РФ уже задействованы в работе с Беларусью.