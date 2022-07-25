Последнее обновление: 25.07.2022 09:05

Беларусь сократила поставки калия в Китай из-за санкций

Беларусь заметно сократила поставки калийных удобрений в Китай из-за введенных против режима Лукашенко санкций США и Запада.

Об этом сообщил посол Беларуси в Китае Юрий Сенько в эфире белорусского ТВ.

"Объем товаров с высокой добавленной стоимостью … начал превалировать над сырьевой группой. Калийные удобрения на сегодняшний день составляют 35% (экспорта – ред.), порядка 65% составляют продовольственная группа и иные товары, которые мы сегодня предлагаем», - сказал Сенько.

Он признал, что до введения санкций на поставки калия приходилась бОльшая часть белорусского экспорта, но сейчас из-за санкций приходится перестраивать логистику.

"До Китая доходят удобрения, логистические цепочки перестраиваются. Санкции, предъявляемые к отдельным компаниям, отраслям, являются неким способом перестроиться, новыми возможностями для достижения целей", - сказал Сенько.

Ранее сообщалось, что Беларусь отгружает в Китай удобрения в контейнерах по российской железной дороге.

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