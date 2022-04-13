Последнее обновление: 13.04.2022 07:01

Беларусь в 2021 году поставила в Бразилию 2,39 млн. тонн калия

В 2021 году Беларусь экспортировала только в Бразилию около 2,39 млн т удобрений на общую сумму $580 млн., средняя цена составила $242,7 за тонну в физическом весе.

Этот объем составляет примерно 4% от общего объема импорта удобрений в Бразилию и 20% от всего импорта калийных удобрений в эту страну. Такие данные опубликовала БелТА со ссылкой на бразильский Instituto Pensar Agropecuаria.

Беларусь в связи с введенными США санкциями в отношении калийной отрасли и перекрытием основных путей транспортировки с марта остановила экспорт калия в Бразилию, впрочем как и в другие страны.

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